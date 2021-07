WhatsApp multidispositivo no permite dos celulares o tabletas

WhatsApp multidispositivo es una de las funcionalidades más esperadas por muchos. La aplicación de mensajería aseguró por meses y meses que estaba trabajando en ella y, hoy, por fin algunos de los usuarios beta tienen acceso. Por supuesto, en la sala de redacción de ENTER.CO (es decir, la sala de mi casa) tuvimos acceso y les queremos contar cuáles son los cambios.

Lo más importante a resaltar es que muchos esperábamos que funcionará como Telegram o Messenger de Facebook; es decir que podemos abrirlo en varios dispositivos, entre ellos dos y más celulares e inclusive en nuestras tabletas. Pero la realidad es otra. La funcionalidad no te permitirá tener tu cuenta abierta en dos celulares o un celular y tu tableta.

Un vocero de WhatsApp le explicó a ENTER.CO que la empresa sigue trabajando en esto y es una posibilidad que llegaría en el futuro. Pero por ahora, la conexión a cuatro dispositivos solo se refiere a un celular y tres computadores.

¿Entonces para qué sirve WhatsApp multidispositivo?

La nueva funcionalidad en realidad lo que permite es que tu celular no sea el necesario para que funcione WhatsApp en tu computador. Por ejemplo, si eres de los que ya tiene que ir a una oficina y un día olvidas tu celular en casa, podrás abrir tu computador y usar la aplicación sin problema, pues ya no necesita que tu smartphone esté conectado a la misma red. Claro, si es necesario que hayas hecho la sincronización con anterioridad. Lo mismo sucede si tu celular se queda sin batería, no afectará el funcionamiento de otro dispositivo conectado.

Por supuesto, esto es una ventaja. No depender 100 % de tu celular para poder usar una de las aplicaciones más populares es importante. Esta era una funcionalidad que WhatsApp le debía a sus usuarios hace tiempo.

Mark Zuckerberg en una entrevista afirmó que uno de los principales problemas para tener esta posibilidad es seguir entregando la misma seguridad a los usuarios de que absolutamente nadie lee los mensajes. En la información compartida por la empresa sobre la funcionalidad, explicaron que tuvieron que rediseñar el funcionamiento de WhatsApp para seguir dando el cifrado de punto a punto.

La beta, según explicó WhatsApp sería limitada, pero parece estar disponible para un amplio número de usuarios. Suponemos que buscan una retroalimentación y entender sus usos para terminar de darle los detalles antes de su liberación a todos los usuarios. Solo nos queda esperar que uno de esos detalles a terminar sea la posibilidad de usar WhatsApp en dos celulares al mismo tiempo, pues sería mucho más útil que tenerlo en tres computadores.

Imagen: Syifa5610 en Freepik.