Twitter señala tweet de Trump por «glorificar la violencia», él reitera amenaza de regulación

Twitter publicó un aviso en uno de los tweets que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por «glorificar la violencia». En la publicación, el presidente se refirió a las personas que protestaban por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minnesota como «matones». «Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo», concluyó en su tweet. La publicación se oculta ante en aviso de incumplimiento de las reglas de la red social, así es como aparece la publicación en la red social:

«No puedo retroceder y ver que esto suceda en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis. Una falta total de liderazgo. O el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, se organiza y pone la ciudad bajo control, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien» – Trump.

Este es el contenido del tweet marcado en cuestión:

«Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no voy a dejar que esto pase. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!» – Trump.

Es una acción importante, porque implica varias cosas. Para empezar, el trino en cuestión no aparece en la línea de tiempo del presidente. También se limita mucho su alcance y, aunque los seguidores puede compartirlo con un comentario, no pueden comentar sobre él, darle me gusta o simplemente re twittearlo.

Ante el señalamiento, el mandatario publicó otro tweet esta mañana haciendo alusión a la remoción de la sección 230 de la Communications Decency Act de 1996, que es la que permite que las redes sociales evadan la responsabilidad por lo que los usuarios publican en ellas. Esta amenaza ya se había mencionado anteriormente cuando Twitter, esta misma semana, marcó otra de las publicaciones del mandatario por tener contenido engañoso.

«Twitter no está haciendo nada sobre las mentiras y la propaganda de China o del Partido Demócrata de izquierda radical. Han señalado a republicanos, conservadores y al presidente de los Estados Unidos. La Sección 230 debería ser revocada por el Congreso. Hasta entonces, ¡será regulado!» – Trump.

Foto destacada: Shutterstock.