Twitter regresaría a las cuentas verificadas

En 2017 Twitter terminó su programa a de cuentas verificadas. Pero ahora parece que tienen intenciones de reabrir las aplicaciones, aunque nada es seguro.

Es posible que algunos no entiendan qué significa la medalla con la marca de chequeado. Para ser claro, ni siquiera Twitter podía explicarlo. Razón por la que decidieron terminar con el programa. Pero ahora parece ser que la red social podría retomar, de alguna forma, su programa de verificación. La información se obtuvo después de realizar ingeniería inversa y descubrir que hay un campo de ‘solicitud de verificación’, dentro de la app de la red social.

Aunque Twitter ha confirmado que la información es correcta, no ha dicho si la existencia del código es en efecto una prueba de que las cuentas verificadas volverán a la red social. La plataforma asegura que el programa de verificación sigue en pausa y que no están aceptando nuevas solicitudes para él.

Para aquellos que no recuerden porque el programa fue descontinuado en primer lugar, como siempre, tuvo que ver un caso que puso a la luz sus fallas. En 2017 Twitter decidió aprobar la solicitud de verificación de un supremacista blanco. Un suceso que solo empeoró cuando él publicó comentarios altamente ofensivos sobre Heather Heyer, la mujer asesinada en el Rally de Charlottesville en 2017.

El evento presentó la pregunta ¿Qué significan las verificación de cuentas de Twitter? Para muchos la insignia significaba que la persona u organización detrás de la cuenta eran reales. Pero, para otros, era una señal de aprobación de Twitter como una persona de interés. Esto despertó cuestiones sobre el proceso de moderación de estas solicitudes. Al final, Twitter decidió que no contaba con el ancho de trabajo para mantener el sistema y lo puso en pausa. Esto no eliminó las cuentas verificadas, solo impidió que nuevas cuentas pudieran solicitarlas.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2017