Así puedes programar trinos directamente desde Twitter

¿Hay alguna publicación que tienes en mente, pero no es el momento indicado? Para las personas que coordinan y manejan redes sociales, programar publicaciones es parte de su día a día. Pero incluso los usuarios de día a día se pueden encontrar con una situación en la que quieren recordar a alguien de un evento, celebrar algún evento del día o simplemente compartir algo a la hora adecuada. Hasta el momento la única manera de hacer esto era utilizando herramientas externas como Tweetdeck o Hootsuite. Pero ahora puede programar tus trinos directamente desde Twitter.

La función se encontraba para ciertos usuarios desde mayo de este año, pero ahora está disponible de manera global. En ENTER.CO te contamos cómo puedes programar trinos directamente desde Twitter.

En la parte de composición encontrarás un nuevo icono, justo al lado de la opción para insertar un emoticón, encontrará un icono con un reloj. Esta es la opción para programar mensajes. Selecciónalo en vez de la opción tradicional para publicar un mensaje.

La interfaz que encontrarás a continuación es bastante intuitiva. Puedes seleccionar el mes, día e incluso año de la publicación. Solo puedes programar trinos con tres años de diferencia (así que nada de enviar un mensaje a tu yo del futuro).

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020