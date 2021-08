Twitter quiere ayudarte a encontrar más Spaces

Con el cierre de Fleets de Twitter, la empresa dejo en claro que veía más futuro en una funcionalidad que lleva muy poco de ser lanzada, Spaces. En esta ocasión, estaría haciendo pruebas para que los usuarios puedan navegar de manera exclusiva en este tipo de contenidos y tengan más oportunidades de encontrar lo que les interesa.

Lo primero es que Twitter empezará a recomendar Spaces que te podrían interesar, en la parte superior de la página, espacio que estaba reservado antes para los Fleets. El algoritmo tendrá en cuenta las personas que sigues y los espacios en los que hayas participado anteriormente; también los espacios que escuchan las personas que sigues.

Esto también significa que los usuarios tienen la opción de deshabilitar que Twitter comparta las charlas que estás escuchando o participando. En caso de que tú seas creador de un Spaces, los usuarios seguirán viendo en cuáles eres Host o Cohost.

Twitter compartió la información de cómo funcionará esto a través del perfil de Spaces:

we’re experimenting with ways to help you discover more Spaces. for some of you on iOS and android, if someone you follow is listening to a Space, you’ll see it at the top of your tl.

you can control who can see your listening activity in your settings.

send us your thoughts! pic.twitter.com/8fbEZUMvM7

— Spaces (@TwitterSpaces) August 24, 2021