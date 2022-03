Tu clon favorito de Wordle podría estar en peligro

A estas alturas, Wordle se ha convertido para muchos en unos de esos rituales matutinos tan importantes como una taza de café. Por supuesto, una de las cosas más interesantes de la popularidad del juego ha sido la cantidad de clones y versiones que han aparecido en Internet: desde versiones en español, hasta aquellas que intercambian las letras por números. Los hay de temas diferentes, hasta otros que combinan la app con un sistema de Battle Royale.

Sin embargo, quizás no deberías estar muy apegado a estos clones de Wordle. Esta semana el New York Times ordenó el cierre de Wordle Archive. El sitio era una variación creada por fans del juego que permitía a los usuarios el disfrutar de los acertijos de palabras de días pasados, incluyendo los posteados desde enero.

¿Por qué se ordenó su cierre? A inicios del año The New York Times compró al creador del juego original el sitio. El objetivo de la compañía era utilizar el pasatiempo como una de sus actividades digitales, aunque, por ahora, no está bloqueado solo para suscriptores del medio o ha sido monetizado de alguna manera que afecte la experiencia. Dicho esto, el medio en estos momentos sí tiene la propiedad intelectual del sitio y, al menos, de la página que originó el fenómeno.

“El uso no estaba autorizado y nos pusimos en contacto con ellos”, dijo un representante del New York Times a Ars Technica. “No planeamos comentar más allá de eso”.

En el caso de Wordle Archive se entiende por qué no estaba autorizado el uso. La página estaba tomando material de la página y luego creando un ‘archivo’ con los mismos acertijos que la versión de The New York Times. En este sentido, otros clones deberían estar a salvo en tanto su material sea diferente al del medio de comunicación.

Dicho esto, lo anterior sienta un precedente que muchos de estos sitios deben considerar. Siendo estrictos, The New York tiene los derechos del juego y las variantes, aunque cambien el tema, siguen utilizando el mismo modelo que fue creado. Por supuesto, esto fue posible porque originalmente el código de Wordle estaba en Github a disposición de cualquier interesado, principalmente porque su creador no tenía la intención (o siquiera esperanzas) de que se convirtiera en el éxito global que es hoy. Solo el futuro nos dirá, al final del día, su tu clon favorito de Wordle está en peligro de extinción.

Imágenes: Wordle y capturas de pantalla