¿Tendrá TikTok nuevo dueño?

El disgusto del presidente estadounidense, Donald Trump, con la aplicación TikTok ha incrementado en los últimos meses. El mandatario aseguró en múltiples ocasiones que hay pruebas de espionaje por parte del Gobierno chino y no ha dudado en señalarla como su próximo blanco.

Como respuesta, ByteDance Ltd., la empresa dueña de la popular aplicación, asegura que la plataforma no es una herramienta de espionaje. De hecho, explicó en una ocasión que «está liderado por un CEO estadounidense, con cientos de empleados y líderes clave en materia de seguridad, productos y políticas públicas en Estados Unidos. No tenemos mayor prioridad que promover una experiencia segura para nuestros usuarios. Nunca hemos proporcionado datos al gobierno chino, ni lo haríamos si nos lo pidieran».

A pesar de los esfuerzos de TikTok, todo indica que Trump demandará que sea vendida a una empresa estadounidense, según informa el portal Bloomberg. Ya existe un precedente similar, en el que el presidente norteamericano forzó la venta de Grindr, una aplicación de citas en línea de origen chino, a una empresa nacional.

La plataforma es investigada por diferentes entidades desde el 2019 y Trump comentó que estaría tomando decisiones con base a los informes entregados. Entre las posibilidades se está evaluando vetarla u ofrecer otras alternativas a la compañía, aseguró el mandatario el viernes a diferentes periodistas en la Casa Blanca. Por su parte, diferentes medios de comunicación informaron que los empleados gubernamentales tienen prohibido descargar y usar la aplicación en sus teléfonos de trabajo e incluso en los personales.

Los candidatos para comprar TikTok hacen fila

TikTok cuenta tiene un total de 2 mil millones de descargas en todo el mundo y en Estados Unidos 187 millones, por lo que es considerada una de las principales competencias de Facebook. Con su éxito no es raro que muchas empresas hayan tratado de negociar su compra, imitarlo –Facebook tenía planes de una aplicación similar que no tuvo mucho éxito– o aprovechar para entrar en negociaciones. De acuerdo con el portal Engadget, Microsoft estaría en conversaciones para adquirirla, pero no hay confirmación por parte de la empresa.

Por ahora, la red social seguirá siendo la manzana de la discordia entre la ya afectada relación de Estados Unidos y China que ha estado en aguas turbulentas desde que Trump decidió vetar contratos y uso de tecnologías de Huawei.

Imagen: Archivo ENTER.CO.