Telegram ahora se puede instalar desde web en Android

Telegram ahora permite descargar desde su web el APK para instalar la aplicación en Android en la que asegura hay menos restricciones que en la versión que se descarga en la Play Store de Google. Además, explica que hay otras ventajas como la actualización directa. Pero ¿Cuál es la verdadera diferencia?

De acuerdo a Telegram hay algunas características que Google bloquea, mientras que la APK instalada desde su sitio web no tendrá estos límites. Hasta el momento, en ENTER.CO no hemos encontrado diferencias entre las dos versiones; sin embargo, un usuario de Reddit resaltó que hay canales que son bloqueados por la Play Store. En estos aparece un mensaje que dice: «Desafortunadamente, este canal no se puede mostrar en aplicación de Telegram que es descargada desde la Play Store». Aunque los títulos de los canales son crípticos, el portal Android Authority explica que pueden ser grupos de supremacía blanca y radicales que por políticas de Google no deberían aparecer; mientras que la versión APK si los permite.

Otro de los cambios es que, de acuerdo con la información de las dos aplicaciones, la versión descargada de la tienda es 7.6.0.; mientras que la APK es la 7.7.0. Esto significa que los usuarios de la segunda tendrían primero las actualizaciones, muy similar a la versión beta; habrá que esperar si las funcionalidades son lo suficientemente estables o son una forma más de experimentar con los cambios que llegan a las de la tienda de Google.

Para instalar la APK, solo tienes que visitar el sitio de Telegram, seguir las instrucciones y en caso de tener problemas con la instalación revisar los cambios que deben hacerse en la privacidad del dispositivo en este enlace. Es importante resaltar que además del veto a algunos grupos, hay otras características que Google pudo bloquear, como los permisos de uso de cámara y micrófono, o recolección de datos y que al descargarla estarán abiertas, por lo que depende del usuario verificar los permisos y cualquier actividad extraña del dispositivo después de instalarla.

Imagen: Telegram.