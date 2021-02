Spotify tendrá nuevos filtros para tus canciones favoritas

Todos tenemos esos días en que estamos felices y Spotify simplemente encuentra la banda sonora de ese día, inmediatamente muchos simplemente le damos me gusta (♥︎) y esta se guarda en la playlist ‘Tus me gusta’. Lo mismo pasa para los días que estamos tristes o quisiéramos mandar todo a …, ustedes saben dónde, y el problema es que todas esas canciones se guardan en una misma lista. Ahora, la plataforma de streaming incluirá filtros de estados de ánimo, así siempre podremos escuchar de acuerdo a este.

Spotify explicó que las personas que tengan mínimo 30 canciones en la lista de ‘Tus me gusta’ tendrán 15 filtros personalizados entre género y estados de ánimo, que se generaran de acuerdo con el tipo de música de la playlist, explicó la compañía en su blog.

¿Cómo activar los filtros de la lista?

En la lista de ‘Tus me gusta’ aparecerán los filtros en burbujas que podrás activar para escuchar cierto género o estado de ánimo. Ten en cuenta que si quieres escuchar toda la playlist necesitarás desactivarlo o seguirá escogiendo solo ciertas canciones.

Si no has usado esta lista antes o no sabes cómo acceder puedes ir a ‘Tu librería’ y buscarla. Esta no tiene ninguna imagen sino un corazón encima:

En la aplicación para computadores, la encuentras al lado izquierdo, puedes car clic en la poción ‘100 % para ti’ que te da una serie de playlist personalizadas o seguir buscando entre las opciones ‘Tus me gusta’.

Usualmente, este tipo de actualizaciones se realizan paulatinamente con los usuarios, por lo que se aún no te aparecen los filtros, ten paciencia. Muy seguramente los tendrás disponibles en unas semanas.

Imágenes: Captura de pantalla y Spotify