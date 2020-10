Spotify ahora busca por la letra de las canciones

A todos nos pasa, recordamos la letra de una canción, pero no tenemos idea del nombre. Ahora Spotify te permitirá encontrar canciones al poner la letra en su buscador. Ya no te quedarás con la duda de si la canción existe o te imaginaste la letra.

La nueva funcionalidad de Spotify ya está disponible en iOS y Android, tanto en inglés como en español. En el buscador de la aplicación puedes empezar a escribir la letra de una canción y en los resultados te aparecerá la etiqueta ‘Coincidencia de las letras». De este modo podrás reconocer si es la canción que estás buscando.

Spotify, además, anunció una nueva cuenta de Twitter en la que publicará las canciones, artistas y álbumes más escuchados a nivel global y en Estados Unidos cada semana. Especialmente, los 50 más escuchados. La empresa explicó en su comunicado que esta será una forma para que los artistas y sus fans puedan celebrar esos logros. Además, agregará nuevas listas en los próximos meses.

❤️ Here are the Top 50 Albums streamed in the USA (Sept. 25-Oct. 1, 2020) #SpotifyCharts pic.twitter.com/RwPkTAr8Kk

— Spotify Charts (@spotifycharts) October 5, 2020