Spaces de Twitter ahora tiene efectos de voz

Después de desactivar Fleets, Twitter seguirá apostando por Spaces, su versión de audio chat. Hoy la empresa anunció que ahora tendremos filtros de voz, desde robots hasta aliens encontramos en la colección.

De acuerdo con Twitter, esto lo hace porque sabe que no todos estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz, por lo que espera que con estos filtros la gente decida participar de manera más activa en las conversaciones. Además, asegura que la plataforma se ha convertido en un lugar muy serio en los últimos años y cree que es momento de darle un poco de aire.

Twitter it’s become hyper serious over the last few years

👀 & we know people often feel uncomfortable by the sound of their own voice 🗣️giving people fun effects and useful ones might lower the threshold

— Spaces (@TwitterSpaces) August 10, 2021