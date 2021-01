Signal incrementa usuarios, después de actualización de WhatsApp

Mientras que Facebook/WhatsApp se encuentra haciendo control de daños, Signal aumenta usuarios. La app de mensajería es relativamente desconocida para muchos. Sin embargo, uno de los puntos con los que ha conseguido atrapar más personas es su idea de “no recolección de datos”. Un discurso que parece haber funcionado, pues la app ha incrementado 43 veces su número de usuarios en la última semana.

De acuerdo con CNBC, Signal ha alcanzado 7.4 millones de descargas de manera global. Por supuesto, esta cifra todavía resulta insignificante frente a los 2.000 millones de usuarios que tiene WhatsApp a nivel global. Así que el incremento está lejos de ser, como algunos han afirmado, un éxodo y está más cercano a un interés por la app para aquellos que están buscando alternativas a su servicio de mensajería. No es el único caso, pues Telegram también incrementó su número de usuarios entre enero 6 a 10, con 5.6 millones de descargas en el mundo en este periodo de tiempo, de acuerdo a Apptopia.

La razón por la que Signal puede funcionar como una app que no depende de la recolección de datos está en su modelo y visión. La compañía se define como una empresa con un modelo 501(c)(3), que es uno de los tipos de empresas sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. La app y empresa están soportadas por The Signal Foundation, una organización fundada por Brian Acton, co creador de WhatsApp, que precisamente abandonó después de que esta fuera vendida a Facebook por sus diferencias en el manejo de datos de usuarios. Así, asegura que el servicio está apoyado en las donaciones que hacen sus usuarios.

Es por esta razón que Signal puede funcionar como una app de mensajería que no se apoya en la recolección de datos. La app no guarda información del usuario y es mucho menos invasiva que Facebook o WhatsApp. Algo que la app no ha tenido temor de recordar, en algunas de las piezas de redes que ha compartido en sus redes sociales.

Facebook is probably more comfortable selling ads than buying them, but they’ll do what they have to do in order to be the top result when some people search for ‘Signal’ in the App Store.

P.S. There will never be ads in Signal, because your data belongs in your hands not ours. pic.twitter.com/waVPcl4wHe

— Signal (@signalapp) January 10, 2021