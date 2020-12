¿Qué tan malo es tu Spotify? Esa página te lo dice

En el espíritu de fin de año ¿qué tal un poco de crítica no solicitada? Spotify es el compañero musical de muchos, el aliado de las jornadas de trabajo, viajes en bus o carro, sesiones de gimnasio o incluso tardes de juego. Así que no hay nada mejor que encontrar a algún crítico que mire lo que escuches y te diga qué tan ‘basura’ es tu gusto musical.

How Bad is Your Spotify (¿Qué tan malo es tu Spotify?) es un Proyecto de Pudding, una página centrada en ensayos visuales. La página utiliza una ‘AI’ para evaluar tu cuenta de Spotify y decirte que tan terrible es tu gusto musical basado en las canciones, bandas y listas de reproducción que más escuchas.

Vale la pena decir que el análisis no es real, al menos no en una medición real de los gustos musicales. El AI (hasta donde hemos podido revisar) castiga con su lengua digital tus elecciones al momento de escuchar e incluso está programada para realizar ataques no intencionales a tu autoestima. Lo que la AI si hace es que reconoce géneros dentro de lo que escuchar para luego realizar un diagnóstico de qué tan malo es tu Spotify a final de cuentas.

En caso de que tengas dudas de la seguridad que ofrece esta opción, que te pide vincular tú cuenta de Spotify accediendo a este enlace (en caso de que la hayas utilizado). Sus creadores también aseguran que la herramienta no guarda ninguna de la información utilizada para determinar la poca cualidad de Spotify.

De nuevo, puede no ser la herramienta más útil de la Internet. Pero hay algo de masoquismo divertido en escuchar a una computadora el preguntar si algo está bien en tu vida, pues has escuchado mucho recientemente El Mato a un Policía Motorizado.

Imágenes: Cookie Studio vía FreePik