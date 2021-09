¿Qué son las ‘Comunidades’ de Twitter?

Twitter sigue integrando nuevas herramientas a la red social, esta vez se trata de ‘Comunidades’. Una funcionalidad similar a grupos en Facebook. De este modo, ya no solo tenemos Twitter públicos y privados, ahora tenemos publicaciones para solo seguidores con ‘Super Follow’ y publicaciones para las ‘Comunidades’.

Por ahora, se trata de una beta publica para ver cuál es la respuesta de los usuarios, explicó la empresa en un comunicado. «Algunas de las Comunidades iniciales que estamos probando abarcan algunas conversaciones populares en Twitter. Ejemplos incluyen a los perros, clima, zapatos deportivos, cuidado de la piel, astrología, y mucho más por venir, reflejando más discusiones prósperas y de nicho en Twitter», resaltó la red social.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2

— Twitter Communities (@JoinCommunities) September 8, 2021