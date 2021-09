Ahora podrás escoger quién te sigue en Twitter

Twitter anunció que este año presentaría nuevas funcionalidades, como parte de su plan para diversificar los ingresos que obtiene la red social. La desaparición de Fleets, el nacimiento de Spaces, la posibilidad de cobrar por atender audio-chats, botones de propinas, Super Follow y más son las noticias que hemos dato este año. Pero la red social sigue experimentando, ahora puedes borrar a seguidores sin necesidad de bloquearlos.

La idea es sacar de entre loss seguidores personas que nos hagan sentir incomodos, pero no llegar al punto de bloquearlos y que no puedan ver todo lo que publicamos. El anuncio fue hecho por Twitter en una publicación:

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021