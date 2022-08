¿Qué páginas recopilan tus datos en Google? esta app te lo dirá

Seguramente te ha sucedido que hablas con alguien sobre algún producto, viaje o servicio que quieres adquirir y al mirar tu celular un tiempo después, todos los anuncios hacen referencia a ello. Y es que sí, tu celular te escucha, pero no eres el único, a todos (por lo menos en Android) nos sucede. Pero, aunque Google ha trabajado por implementar diferentes medidas de seguridad, no son suficientes para acabar con el “espionaje”. Es por ello que Bert Hubert, el desarrollador de PowerDNS, ha creado Googerteller, un software que te indica cuando tu computador le envía datos personales a Google.

El servicio, que actualmente está disponible en GitHub para descargar de manera gratuita, emite un sonido (bastante audible) cada vez que detecta que un programa o página web está intentando enviar tus datos personales a Google. Afortunadamente, la compañía de Mountain View enumera abiertamente todas las direcciones IP asociadas con los diferentes servicios que ofrecen; eso sí, Google Cloud queda fuera de la lista por obvias razones.

Dicho así, Googerteller puede monitorear con facilidad la información que envía Google a esos servidores, tal y como informan en 9to5Google. Entonces, cuando un programa o página web intente acceder a tus datos almacenados, la aplicación emite un pitido que te alerta de que Google está rastreando tu información. Y sí, puedes pensar que ya conoces la frecuencia con la que tu computadora se comunica directamente con Google, pero seguramente la experiencia con Googerteller puede ser bastante reveladora.

Con el fin de hacer una demostración, el desarrollador publicó un video en sus redes sociales donde utiliza una de las páginas web del servicio estatal de empleo del Gobierno holandés. En el video queda demostrado que, cada vez que Hubert pulsa una tecla, se genera un pitido que le alerta de que sus datos están “en peligro”. Esto ocurre porque el navegador le envía al usuario unas sugerencias para autocompletar las palabras que está escribiendo. Así mismo, le envía información sobre lo que el usuario está realizando, buscando o escribiendo. Lo mismo ocurre cada vez que pulsas en algún anuncio o cualquier acción que hagas en una página que emita información a Google.

I did a demo of the Google noisemaker that makes some noise every time your computer talks to Google. This demo was based on Google Chrome & made lots of noise. People told me to expect this, since it was Chrome. Here is a video showing the exact same thing on Firefox: pic.twitter.com/btFbIbEivg

— Bert Hubert 🇺🇦 (@bert_hu_bert) August 22, 2022