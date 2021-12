Qué es Universal Control: la función que Apple retrasó hasta el 2022

En la última edición de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, una de las novedades que más emocionó a los usuarios fue la relacionada con la llegada de Universal Control: una herramienta presentada por el vicepresidente senior de ingeniería de software de la compañía, Craig Federighi, que parecía lista y que llegaría a los equipos con macOS Monterey en octubre del 2021. Sin embargo, en ese mes, durante el evento de MacBook Pro de Apple, la empresa notificó que la función se aplazaría unos meses más y que estaría disponible antes de finalizar el año: otra promesa incumplida, pues en las últimas horas se supo que llegaría entre marzo y junio del 2022.

Universal Control es una herramienta que permite usar un mismo mouse o teclado en varios dispositivos al tiempo. Esto quiere decir, que con esa función podrías controlar tu MacBook y al mismo tiempo, un iPad o un iMac permitiendo arrastrar elementos de un equipo a otro y trabajar en un máximo de tres pantallas de forma simultánea.

De acuerdo a The Verge, Universal Control será compatible con equipos como las MacBook y MacBook Pro del 2016 en adelante; con las MacBook Air de 2018 en adelante, con equipos iMac del 2017 en adelante, Mac mini del 2018 en adelante, con iMac Pro y con Mac Pro del 2019.

Con iPad también funcionará la herramienta. Los modelos con los que será compatible serán con los iPad Pro, con los iPad Air de, mínimo, tercera generación; con los iPad de sexta generación en adelante y con los iPad mini de quinta generación en adelante.

Aunque varios portales tecnológicos suponen que el lanzamiento de Universal Control se estaría programando para que este se presentara junto al nuevo iMac Pro, lo cierto es que hasta ahora Apple no ha dado muchos detalles sobre el retraso de Universal Control. Sin embargo, sugirieron que la función podría estar lista para el lanzamiento de la versión 12.3 de macOS.

Universal Control is now scheduled to be released in Spring according to Apple’s website. Probably with macOS 12.3 pic.twitter.com/z9ryiCf1GF

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) December 13, 2021