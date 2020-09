Una nueva beta de WhatsApp está disponible para su descarga. Entre las nuevas funcionalidades, están los mensajes que se autodestruyen. Aunque, por ahora, solo serán los archivos multimedia (videos, fotos y gifs).

La persona que envía el mensaje solo tendrá que activar la funcionalidad. La que lo recibe podrá verlo y en cuanto cierre el chat se borrará el archivo. Por ahora, la funcionalidad no tiene notificación de ‘media vencido’ o ‘mensaje eliminado’; simplemente desaparece.

Para enviar un mensaje que se autodestruye, al usuario le aparecerá un ícono (el uno en un círculo) que deberá activar para los que quiere que se borren. En la conversación, este tipo de archivos se verán diferentes para que el usuario entienda que no volverá a verlo.

También te puede interesar: Así puedes programar tus mensajes en WhatsApp.

El sitio wabetainfo afirma que, por ahora, la funcionalidad no tiene monitoreo de pantallazo; es decir, el emisor del mensaje no tiene control en este sentido y no sabrá si se guarda el archivo de una manera alternativa. Las pruebas de este tipo de herramientas tienden a tardar unos meses para su implementación en la aplicación de los usuarios y algunas veces, dependiendo de las pruebas, no llegan a la versión oficial.

Si haces parte de los usuarios que usan la beta de WhatsApp, podrás usar la funcionalidad si tienes la versión para Android 2.20.201.1.

Imagen: Wabetainfo y Mika Baumeister (Vía Unsplash).