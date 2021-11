Los creadores de ‘Pokémon Go’ y su idea de metaverso

Niantic, la empresa que está detrás de la creación de juegos como ‘Pokémon Go’, lanzó oficialmente ‘Lightship’: un kit de desarrollo para construir «metaversos reales», ya que tiene la capacidad de «unir» el mundo digital con el real mediante el diseño de objetos en 3D. Recordemos que el metaverso propuesto por Mark Zuckerberg, busca ser un solo espacio virtual creado con objetos en 3D al que solo se podrá acceder con un avatar y mediante el uso de unas avanzadas y sofisticadas gafas de realidad virtual.

De acuerdo a las palabras que el CEO de la compañía, John Hanke, entregó a The Verge, ‘Lightship’ permitirá un acercamiento genuino entre desarrolladores y entusiastas a la tecnología que les permitirá crear objetos virtuales y adaptarlos según la naturaleza de sus propias apps. Las funciones que podrán experimentarse dentro de la aplicación tienen que ver con el reconocimiento geoespacial desde la cámara de un celular, pero también con la reconstrucción de superficies y profundidades registradas en tiempo real que resultan en objetos, contenido y experiencias pensadas para un entorno en 3D.

Gracias a la tecnología de realidad aumentada, cada uno de estos diseños serán capaces de interactuar con los del plano físico (tal y como ocurre en Pokémon Go). ¿No es este un buen comienzo para la materialización del metaverso? Al menos es un inicio necesario.

