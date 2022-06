3 funciones nuevas de iOS 16 (que ya tenía Android)

Siempre he sido usuaria de Android, las veces que me he acercado a Apple es por medio de amigos y familiares que tienen sus productos; por ejemplo, la cámara y sus opciones me parecen envidiables, la posibilidad de compartir ubicación con familiares y amigos, pero realmente muchas de sus otras funciones las encuentro similares en Android.

Ahora, con los anuncios que hizo Apple en el primer día de la WWDC conocimos algunas nuevas funciones que llegan con iOS 16, pero ¿qué tan nuevas son? Lamento informarte que algunas funciones realmente no son novedosas, pues Android se les adelantó en algunas, veamos una a una.

1: Pantalla de bloqueo

Desde hace ya algunas versiones, Android le permite a los usuarios personalizar su pantalla de bloqueo. Se pueden establecer widgets, cambiar la fuente o el color dependiendo de la versión Android que tengas. Ahora, Apple trajo las mismas funciones con la versión 16.

De hecho, Apple anunció que permitirá a terceros crear widgets para sus aplicaciones que se pueden establecer en la pantalla de bloqueo. Por el momento, hace falta que Apple añada la función de pantalla siempre encendida; pero, según los rumore y filtraciones, conoceremos esta opción con los iPhone 14.

2: Live Text

Esta aplicación es lo que conocemos en Android como Google Lens, con la que, por ejemplo, podemos traducir imágenes en tiempo real. Esta herramienta ha sacado a varios de apuros, por lo que Apple decidió integrarla, al igual que Android, directamente en la cámara.

Sin embargo, esta herramienta recibió una mejora mucho más novedosa que Google Lens en Android. Apple anunció que Live text funcionará, no solo en imágenes, sino que también estará disponible para videos. Entonces, si necesitas traducir en tiempo real el texto de un video, solo debes recurrir a Live text.

3: Live Activities

Cuando llegan las notificaciones a tu celular aparecen en la pantalla de bloqueo. Android nos permite expandir la notificación para tener más información (depende del contexto que nos brinden los terceros); también encontramos algunas opciones como silenciar o dirigirnos a la notificación. Por su parte, Apple presentó ayer su función Live activities con la que los usuarios obtendrán no solo estas opciones, sino que contarán con algunas funciones adicionales para hacer más dinámicas las notificaciones.

Aunque estas no son todos los anuncios que Apple hizo sobre el iOS 16, si son las más parecidas a Android. Por supuesto, estas mejoras e implementación de nuevas funciones le darán más relevancia a Android, pues ya residen desde hace un tiempo en los dispositivos con el sistema operativo del marciano verde.

Imagen: Montaje ENTER