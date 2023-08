LinkedIn ha incorporado Microsoft Designer para diseñar imágenes y hasta hojas de vida

Algunos usuarios que tuvieron acceso a la nueva integración de Microsoft Designer a LinkedIn han revelado cómo se pueden utilizar esta herramienta de manera creativa en sus perfiles profesionales.

Cabe recordar que Microsoft Designer es la versión de Microsoft de Canva. Allí los usuarios podrán diseñar y crear publicaciones para redes sociales, hasta presentaciones de hojas de vida y de trabajo impulsadas con inteligencia artificial.

Lindsey Gamble, uno de los usuarios que hizo parte del grupo de probadores beta, publicó un video en X (antes conocida como Twitter), todo lo que se podría llegar hacer en LinkedIn. Por ejemplo:

🚨NEW 🚨 The ability to create custom designs and original images on LinkedIn via a new Microsoft Designer experience.

I’m part of the beta testing group and tried it out for the first time. pic.twitter.com/CR1FMuC6d8

— Lindsey Gamble (@LindseyGamble_) July 24, 2023