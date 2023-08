¿GPT-5 se acerca y con ella la Inteligencia Artificial General? Ya hay una solicitud de marca

Se ha podido conocer que OpenAI ha presentado una solicitud de registro para la marca GPT-5 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Esta al parecer se realizó el pasado 18 de julio. ¿Qué trae la nueva inteligencia artificial?

Josh Gerben, un usuario de Twitter y fundador de Gerben IP, un bufete de abogados de marcas, patentes y derechos de autor, publicó lo que sería la ficha de registro de la nueva versión de la inteligencia artificial.

En la imagen se puede leer que GPT-5 es un “software informático descargable para la producción artificial de voz y texto humanos”; la nueva inteligencia artificial podría procesar, generar, comprender y analizar el lenguaje natural.

