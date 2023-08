ChatGPT no es gratis para el planeta; su funcionamiento consume miles de litros de agua

El enfriamiento de servidores para la inteligencia artificial utilizada en ChatGPT, ha consumido en los últimos años 700 mil litros de agua dulce, según datos de la universidad de Riverside. Microsoft y Google requieren H2O y electricidad para el entrenamiento y funcionamiento de esta tecnología. Cada vez que la consultamos con varias preguntas, gastamos medio litro del preciado líquido.



Investigadores de la Universidad de Colorado en Riverside y la Universidad de Texas en Arlington, concluyeron mediante análisis de datos que cuando tenemos una conversación con un chatbot, haciéndole de 20 a 50 preguntas, la tecnología requiere el enfriamiento inmediato de sus servidores, consumiendo 1/2 litro de agua.

Solo Microsoft, ha gastado 700 mil litros de agua dulce para entrenar a GPT-3; esto, según el estudio titulado Making AI Less Thirst’: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. Esta es la misma cantidad considerable de H20 necesaria para servir la torre de enfriamiento de un reactor nuclear o para producir 370 carros BMW.

En total, la huella hídrica requerida para el entrenamiento GPT-3 es de 3.5 millones de litros de agua en Estados Unidos y 4.9 millones de litros en los centros de datos asiáticos.

«Si bien una botella de agua de 500 ml puede no parecer demasiado, la huella hídrica combinada total para la inferencia sigue siendo extremadamente grande», afirmaron los investigadores de las dos universidades.

Si hablamos de electricidad, se estima que OpenAI consumió 78.437 kilovatios para entrenar el modelo de lenguaje ChatGPT, lo equivalente al consumo de energía por parte de una familia española durante 23 años; según datos del Instituto de la Ingeniería de España.

En comparación con el buscador de Google, ChatGPT consume tres veces más recursos: un promedio de 0,001 kilovatios frente a 0,0003 kilovatios que utiliza Google en una consulta.

Entre tanto, los centros de datos de Google en Estados Unidos consumieron en 2021 12.700 millones de litros de agua dulce para refrigerar sus equipos informáticos.

Ya existen proyectos que reflejarían una toma de conciencia del impacto ambiental de sus operaciones por parte de estas grandes compañías. Esto incluye la adopción de energías renovables para alimentar los centros de datos, mejoras en la eficiencia energética de los servidores y programas de reciclaje de productos electrónicos.

Imagen: imaginima