La mitad de las empresas en Japón siguen usando Internet Explorer

No debería sorprendernos del país que todavía mantiene máquinas de fax, que también siga usando Internet Explorer. Una encuesta realizada por Keyman’s Net (un proveedor de servicios ITV) asegura que a inicios de este año más de la mitad de las compañías en Japón todavía usaban Internet Explorer como su navegador.

De acuerdo con este estudio, una de las principales razones por las que las compañías manejaban Explorer estaba en que muchos de sus clientes mantienen un modelo de órdenes que los obligaba a conservar el explorador. Lo que, para ser justos, no es tanto un tema de falta de atención a las herramientas modernas, tanto como uno de costos. En el caso de Japón, por ejemplo, muchas de las herramientas y servicios en línea que usan estas compañías fueron creadas para usar las plataformas .NET/.ASPX. Por desgracia, Internet Explorer es el único operador que ofrece soporte a estas herramientas y realizar estos ajustes supone gastos o el pago adicional de servicios.

Por otro lado, la muerte de Internet Explorer no es un tema nuevo. Desde hace años Microsoft advertía que el final del explorador estaba cerca. La salida y adopción de Edge solo parecía confirmar que las compañías tenían los días contados para cambiar a un modelo que dependiera de este explorador. Esto, por no mencionar el hecho de que herramientas como Chrome hoy cuentan con una suite de productos que las hacen muchas más prácticas para el trabajo.

Quizás lo más interesante de esta historia es que cerca de un cinco por ciento de las compañías encuestadas no tenían planes de cambiar a un nuevo explorador de Internet. Un problema a largo plazo considerando que esta semana Microsoft terminó el soporte para Internet Explorer. Esto significa que, al largo plazo, se convertirá en una opción más insegura, lenta y poco ideal para cualquier trabajo.

La advertencia también aplica para nuestro país. Aunque no es común, tampoco es extraño encontrarse con un equipo de oficina que todavía cuenta con el explorador. Un problema en especial para aquellas que manejan equipos viejos o que los usan como ‘respaldos’. Las empresas deben entender que manejar información en estos equipos a largo plazo se convierten en una bomba de tiempo. De manera sencilla, manejar información en un equipo que no está actualizado o con un software que no cuenta con soporte no es seguro.

Imágenes: Archivo ENTER.CO