Join Clash 3D fue el juego más descargado en febrero

Join Clash 3D de Supersonic Studios fue el juego más descargado en todo el mundo en el mes de febrero, con 27 millones de instalaciones. Seguido de High Heels de Zynga con 24,4 millones de descargas. Gir Genius, Garena Free Fire y Among Us hicieron parte del top 5.

Sensor Tower presentó su informe de los juegos más descargados a nivel global. A continuación, puedes encontrar la lista a nivel global y en iOS y Android:

Among Us en enero se ubicó en segundo lugar, con casi un año desde su boom y popularidad mes a mes, no es sorpresa empezarlo a ver en posiciones más bajas de la lista. Desde septiembre, las descargas han sido cada vez menos, pero en enero tenía un total de 322,5 millones.

Sensor Tower solo tiene en cuenta descargas únicas en los dispositivos, no cuenta instalaciones desde tiendas de terceros, ni aplicaciones que puedan venir preinstaladas en los celulares. ¿Tú que juegos descargaste en febrero?

Imagen: Sensor Tower y Join Clash 3D.