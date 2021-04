‘Heads Up’: la funcionalidad que tratará que no uses el teléfono mientras caminas

Google estaría probando una nueva funcionalidad en sus teléfonos Pixel en Estados Unidos. Ahora cuando los usuarios caminan y usan su teléfono una nueva notificación recordándoles prestar atención a su alrededor se despliega en la pantalla.

Los incidentes por distraerse con el celular siguen aumentando, por lo que Android tiene advertencias cuando se está usando el celular en el carro o bicicleta; sin embargo, no existía un equivalente cuando caminamos. Un usuario en Twitter compartió un pantallazo de la notificación.

Digital Wellbeing add «Heads Up», a feature that warns you to stop using your phone while you’re walking. @xdadevelopers @thetymonbay @XDA_Forum_Admin @thetymonbay pic.twitter.com/5pEEgwuTMp

— Jay Prakash Kamat (@jay__kamat) April 11, 2021