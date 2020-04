Google y Apple se unen para crear una App de rastreo del COVID-19

Los sistemas de rastro de personas siempre han sido un tema peliagudo. Pero en la era del COVID-19 parece ser una herramienta necesaria. Al menos esto indicaría el anuncio de una alianza entre Google y Apple, que informaron sobre su colaboración para crear e integrar una app que permita compartir y rastrear información sobre los infectados de Coronavirus.

De acuerdo con la información compartida, el servicio utilizaría transmisiones Bluetooth de baja energía (BLE por sus siglas inglés) para establecer la red de información. Estas comunicaciones serían voluntarias y permitirían recolectar información que sería de acceso primordial para las autoridades de salud. Pero, más importante, permitiría a ciertos usuarios el informar si han sido diagnosticados con COVID-19. Luego, otros usuarios con el servicio recibirían una notificación cuando estén cercanos a una persona con el virus, de manera que se mantengan una red de alerta.

Según Apple y Google, las Apis para integrar esta función en los Estados Unidos serán introducidas a los sistemas operativos en mayo. De ahí, se compartirán con autoridades de salud para que sean ellas las que prueben cómo pueden ser implementadas. Después de eso, las empresas deberán completar el sistema de rastreo, teniendo como paso final la solicitud a los usuarios para que la información sea compartida. Este plan de trabajo asegura que el producto final seguramente no llegará hasta después de mitad de año.

Para aliviar algunas de las dudas de privacidad que despierta el sistema, Google ha afirmado que la función no identificará la ubicación exacta de los usuarios (de la manera en la que lo hace un GPS). Lo que haría sería recoger las señales de los dispositivos cercanos, en intervalos cercanos a los cinco minutos, e identificar cuáles de ellos responde con pacientes infectados. Por supuesto, esto también supone problemas pues debido a la inexactitud de la información podría ser que una persona que viva en un apartamento resulte aislada de servicios como domicilios, porque su vecino se reportó en la app. El otro inconveniente está en los casos de ataques a personas infectadas, que se han visto en ciertas partes del mundo.

“Todos nosotros en Apple y Google creemos que nunca ha habido un momento más importante para trabajar juntos para resolver uno de los problemas más acuciantes del mundo. A través de una estrecha cooperación y colaboración con desarrolladores, gobiernos y proveedores de salud pública, esperamos aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los países de todo el mundo a frenar la propagación de COVID-19 y acelerar el regreso de la vida cotidiana”, lee el comunicado de las compañías, compartido por Tim Cook y Sundar Pichai, presidentes de Apple y Google respectivamente, en sus redes sociales.

