Google prohíbe a sus empleados el usar Zoom

Las noticias sobre Zoom, el servicio de video llamadas, han abundado en semanas recientes. El aumento de usuarios en el servicio, producto de las jornadas de trabajo a distancia y la cuarentena, ha llamado la atención a investigaciones sobre los riesgos potenciales que presenta. Cuestiones que Zoom respondió en un comunicado en su blog, en el que además se comprometió a realizar esfuerzos adicionales para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Pero esto no ha detenido la avalancha de críticas y acusaciones. Aunque algunos han intentado encontrar razones más oscuras detrás del ataque a Zoom, como la estrategia de alguna competencia, pero lo cierto es que todos los reportes han sido probados. Incluso, la compañía ha tomado medidas para solucionar la mayoría estos problemas. Uno reciente apuntaba a que las claves de cifrado se procesan a través de un servidor en China, incluso cuando todos los participantes de la reunión estaban fuera del país.

Esto ha llevado a que cada vez más empresas sugieran o de plano prohíban a sus empleados el usar Zoom. El ejemplo más reciente ha sido Google. La compañía de tecnología envío un mensaje a sus empleados, informando que la aplicación de Zoom instaladas en las máquinas de la empresa no funcionaría más.

Te puede interesar: Zoom hace un compromiso para mejorar la seguridad de sus usuarios

«Durante mucho tiempo hemos tenido la política de no permitir que los empleados usen aplicaciones no aprobadas para el trabajo que están fuera de nuestra red corporativa», dijo el portavoz de Google, José Castaneda, a The Verge. “Recientemente, nuestro equipo de seguridad informó a los empleados que utilizan Zoom Desktop Client que ya no se ejecutará en computadoras corporativas, ya que no cumple con nuestros estándares de seguridad para las aplicaciones utilizadas por nuestros empleados. Los empleados que han estado utilizando Zoom para mantenerse en contacto con familiares y amigos pueden continuar haciéndolo a través de un navegador web o un dispositivo móvil».

Cabe notar que hoy Eric Yuan, presidente de Zoom, se disculpó, a través de un YouTube Live, con sus usuarios por la avalancha de problemas de seguridad que han sido descubiertos. Por ejemplo, en el caso más reciente que mencionamos antes, Yuan afirmó que esto se produjo como resultado de que las aplicaciones del cliente intentaran contactar a un servidor de cronometraje, pero dijo que sucedió en un porcentaje muy pequeño.

«Claramente, tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad de todos estos nuevos casos de uso del consumidor», dijo Yuan en la llamada. “Pero lo que puedo prometerte es que tomamos estos problemas muy, muy en serio. Estamos investigando todos y cada uno de ellos. Si encontramos un problema, lo reconoceremos y lo solucionaremos», afirmó el CEO de la compañía.

Imágenes: montaje ENTER.CO