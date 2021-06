Google Fotos ya no tendrá backup ilimitado. Estas son algunas alternativas

Si eres como yo, probablemente hoy estarás corriendo para hacer backup antes de la hora cero. A partir del 1 de junio, las imágenes que subas a Google Fotos empezarán a contar en tu memoria en la nube, ya sea que tengas el plan gratuito con 15GB o alguno pago.

Para muchos, perder la posibilidad de cargar imágenes ilimitadas en alta calidad a Google Fotos es un golpe del que será difícil de recuperarse. Pero según explicó la empresa en noviembre, este cambio se hace para poder seguirle el paso al constante crecimiento de la nube y el espacio que requiere.

También te puede interesar: Google Fotos dejará de tener backups ilimitados.

Es importante que tengas en cuenta que cualquier foto, imagen, video o gif que subamos antes del 1 de junio no contará en tu memoria en el futuro, tendrás ese backup, posiblemente, de por vida. Mientras tanto, si decides pagar para poder seguir usando el servicio, lamentamos informarte que no será ilimitado, tus imágenes seguirán sumando a la memoria de Google One, el servicio en la nube para usuarios de la empresa. En su blog, Google aseguró que los 15GB del pan gratuito podrían subir el aproximado de tres años, eso claro, si eres selectivo con las imágenes a las que les haces backup.

Otros servicios en la nube para fotos

Mientras que existen varios servicios en la nube que hacen backup automático de tus imágenes, ya sea Android o iOS, muchos de ellos no tienen las funcionalidades adicionales de Google Fotos, como memorias, asistente de edición, editor de videos y otros. Además, prácticamente ninguno tiene la posibilidad de tener backup ilimitado de videos e imágenes.

Amazon Prime es el único servicio que tiene backup ilimitado de imágenes y videos, aunque para poder usarlo tendrás que pagar. No hablamos de Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, sino el servicio en general que tiene un costo de aproximadamente $109 dólares anuales. Tendrás algunos beneficios extra como todos los servicios de streaming y de la nube de Amazon, pero otros simplemente no podrás usarlos por no vivir en Estados Unidos.

Microsoft 365 y DropBox también tienen servicios que podrás pagar para hacer backup de tus fotos y videos; sin embargo, estos son limitados. Por su parte, Flickr tiene un servicio pago que te deja subir imágenes ilimitadas; sin embargo, este es manual, no un backup.

Google aseguró que a partir de junio tendrá nuevas herramientas para que los usuarios puedan controlar el uso de su memoria; por ejemplo, el sistema le mostrará imágenes borrosas o muy oscuras para que puedan borrarlas.