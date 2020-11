Google Fotos dejará de tener backups ilimitados

Hasta hace poco podíamos confiar en que, si habilitábamos nuestra cuenta de Google, perder el celular no era sinónimo de perder todos nuestros recuerdos en él. Gracias a Google Fotos los videos y fotos eran almacenados en un backup que no tenía límites de peso, por lo que podíamos confiar en tener esta librería permanente de multimedia.

No más. Google Fotos se limitará a 15GB de espacio y se contará dentro del mismo espacio libre que ofrece Google One en sus cuentas gratuitas. El cambio tomará lugar a partir del 21 de junio de 2021.

Google no ha dado ninguna explicación al porqué de su cambio. Pero es fácil adivinar los motivos. La compañía ha integrado este año muchos cambios que quieren convertir a su unidad de servicios para dispositivos móviles y servicios en la nube como una alternativa a Microsoft. Parte de esta estrategia está en crear una distinción más clara entre los beneficios que reciben los clientes pagos y aquellos que no. Este cambio es solo una muestra más de esta escalada de beneficios.

En la misma publicación en la que anunciaron el cambio, Google afirmó que hoy cerca de hay más de 400 millones de millones de fotos en Google Fotos y que cada semana se adicional cerca de 28 mil millones de fotos y videos en el servicio.

Si ya tienes más de 15GB en Google Fotos almacenadas no hay problema. El cambio no es retroactivo, por lo que toda la información permanecerá almacenada. Eso sí, Google también advirtió que las cuentas que permanezcan inactivas por mucho tiempo comenzarán a perder información. Así que si no has accedido a ella en más de dos años y crees tener alguna memoria irremplazable, quizás sea tiempo de que también crees un backup físico. Lo mismo aplica para aquellas cuentas que superen el límite de 15GB durante más de 24 meses.

Google ha prometido que informará a los usuarios ‘múltiples veces’ antes de que se apliquen los cambios mencionados.

Imágenes: Pixabay