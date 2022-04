Estados y botones: estás son las novedades que pronto llegarán a Twitter

Los primeros cuatro meses del 2022 han sido movidos para Twitter, desde que a finales del año pasado se designó como CEO de la compañía al ingeniero Parag Agrawal, las mejoras y novedades dentro de la red social parecen anunciarse a diario. Esta vez, en medio de la oferta pública que está a punto de lanzar Elon Musk para hacerse con Twitter por un valor de US$46.500 millones, la plataforma continúa trabajando en futuras actualizaciones. Las próximas que llegarán: un botón para activar o desactivar el ‘closed caption’ de los videos, y una función que parece sacada de los mejores días de Messenger: la opción para compartir estados.

De acuerdo a los hallazgos de la analista y filtradora Jane Manchun Wongcon, los usuarios de Twitter pronto podrían indicar su estado de ánimo en ese momento según un listado de actividades y emociones como «conduciendo en la autopista», «estudiando para un examen» o «haciendo mercado». Además de esto, la plataforma también permitirá compartir la música que se esté escuchando, al parecer, independientemente del servicio de streaming que se suela utilizar.

La función, que aún no se sabe cuándo llegará de forma oficial a la red social, se llamará ‘Vibe’ y busca que los usuarios puedan compartir información sobre sus actividades y estados de ánimo, sin necesidad de tener gastar caracteres dentro de un tuit para dar a conocer lo que están haciendo o sintiendo en el momento.

You can think of it as something similar to Instagram Threads app’s Status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z

Cuando Twitter decidió lanzar los tweets en audio en 2020, varios usuarios criticaron a la red social por no pensar en herramientas accesibles para este formato como la integración de subtítulos. Pero las críticas también llegaron desde los mismos trabajadores de la empresa, quienes inclusive ofrecieron ser voluntarios para lograr desarrollar herramientas de accesibilidad, lo que dio lugar a la creación de todo un departamento en Twitter enfocado en los usuarios con algún tipo de discapacidad.

Si bien la compañía habilitó los subtítulos automáticos en sus videos en 2021, ahora trabaja para poder ofrecer un botón que permita activarlos o desactivarlos, de acuerdo a la propia experiencia del usuario. La plataforma anunció este viernes que se encuentra probando la nueva función que ya algunos usuarios con dispositivos iOS tienen, y espera además que, en los próximos días, pueda llegar también a Android.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022