Parag Agrawal: el ingeniero al que le tomó 10 años volverse CEO de Twitter

Parag Agrawal llegó hace 10 años y dos meses a Twitter, cuando la compañía que Jack Dorsey ayudó a fundar junto a Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass, tenía cuatro años de vida y menos de mil empleados. Una década después, luego de haberse forjado toda una reputación que lo llevó a ser conocido como el cerebro informático más estratega de la compañía, este ingeniero nacido en la India y graduado del Instituto Indio de Tecnología, en Bombay, se convirtió en el CEO de Twitter, luego de que Dorsey anunciara su retiro.

Agrawal, que no solo es ingeniero de software, sino que también es doctor en Filosofía de la Universidad de Stanford, ha pasado por compañías de la talla de Microsoft, Yahoo y AT&T. En ellas lideró equipos dedicados a la investigación, hasta que llegó a Twitter. Allí, de acuerdo a un comunicado redactado por Dorsey, fue ascendiendo desde la base hasta convertirse en director de tecnología de Twitter en el 2017. Gracias a sus estudios y análisis sobre la red social y sobre quienes interactúan en ella, es a él a quien se le atribuye el acelerado crecimiento en el número de usuarios de la plataforma entre 2016 y 2017.

Según la sentida carta del ex CEO de Twitter, si bien la decisión de que Agrawal ocupara su lugar se tomó después que la junta directiva de la empresa lo eligiera por unanimidad, Dorsey asegura en el documento que desde hace mucho tiempo había decidido que él fuera su reemplazo. Esto por entender a profundidad la compañía y haber tenido el liderazgo suficiente como para influir en la solución de los problemas más críticos de Twitter.

«Mi confianza en Parag como director ejecutivo de Twitter es profunda. Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar», escribió Dorsey sobre el nuevo CEO en su emotiva carta de despedida.

De acuerdo a The Verge, Parag Agrawal, lideró el desarrollo de los sistemas de aprendizaje automático e inteligencia artificial en los equipos de infraestructura, productos de consumo, e ingresos de Twitter. Esos sistemas «identifican de forma proactiva los tweets potencialmente malos» que entran luego a revisión.

Interesado en el desarrollo de la llamada Web 3.0, la cual se enfoca en la sistematización, conexión interpretación de datos para evitar las sobrecargas y optimizar las búsquedas en cualquier servicio de Internet, Agrawal agradeció a Dorsey por su filosofía empresarial en su cuenta de Twitter y anunció que, si bien muchos en la empresa lo conocen bien, hay otros que no tanto. Por eso aseguró que el próximo 30 de noviembre realizará una suerte de ‘preguntas y respuestas’ en la compañía para acercarse al equipo que desde hoy liderará.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021