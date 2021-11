Jack Dorsey se retira como CEO de Twitter

Jack Dorsey, el director ejecutivo de Twitter anunció hoy a través de su cuenta en la red social que renunció a su cargo. En la carta que publicó en su cuenta personal también menciona que Parag Agrawal, director de tecnología de la compañía tomará su cargo.

Dorsey, quien también cofundó el gigante de las redes sociales en 2006, comentó del porqué de su decisión: “Decidí dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para dejar a sus fundadores”. Aunque no proporcionó ningún detalle adicional.

«Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda. Su trabajo durante los últimos 10 años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar». Agregó Jack Dorsey, quien planea permanecer en la dirección de Twitter durante al menos seis meses más con el fin de ayudar a la transición de la empresa.

Recordemos que su primera etapa como CEO de la plataforma terminó en 2008 cuando fue expulsado, aunque siguió en su cargo en el consejo de administración. En 2015 regresó como CEO cuando Dick Costolo, quien ocupa éste puesto, se marchó. Además de Twitter Dorsey dirige también la empresa Square, desde hace seis años.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

En la carta que Jack Dorsey envió por correo electrónico a su equipo de trabajo, la cual también publicó en su Twitter, se deja ver emotivo por la decisión y explica las razones por las cuales tomó esa decisión, que por cierto, expresa que fue una elección propia. Aquí la carta traducida:

Hola equipo,

Después de 16 años teniendo un rol en nuestra compañía desde cofundador hasta CEO, presidente ejecutivo y de nuevo CEO (director general) … yo decidí que ha llegado el momento de irme. ¿Por qué?

Se habla mucho de que una empresa esté dirigida por sus fundadores. Últimamente he creído que esto es un limitante y un punto importante de fracaso. He estado trabajando duro para asegurarme que esta compañía pueda desprenderse de sus fundadores. Hay tres razones para creer que este es el momento adecuado.

Lo primero es que Parag será su nuevo CEO. El consejo de administración ha llevado a cabo un riguroso proceso de evaluación de todas las opciones y ha nombrado a Parag por unanimidad. Él ha sido mi opción desde hace un tiempo, puesto que él entiende a profundidad la empresa y sus necesidades. Parag ha estado detrás de cada decisión crítica que han ayudado a darle un cambio a la compañía. Es curioso, inquisitivo, racional, creativo, exigente, consciente de sí mismo y humilde. Él lidera con corazón y alma y es alguien de quien aprendo a diario. Mi confianza en él como nuestro CEO es profunda.

El segundo es que Bret Taylor aceptó convertirse en nuestro presidente de la junta. Le pedí a Bret que se uniera a nuestra junta cuando me convertí en CEO, y él ha sido excelente en todos los sentidos. Él entiende el espíritu empresarial, la toma de riesgos, las compañías a gran escala, la tecnología, el producto y es ingeniero. Todas las cosas que merece la compañía y la junta en este momento. Tener a Bret en este rol de liderazgo me da mucha confianza en la fortaleza de nuestra junta en el futuro. ¡No tienen idea de lo feliz que esto me hace!

Lo tercero son todos ustedes. Tenemos mucha ambición y potencial en este equipo. Consideren esto: Parag comenzó aquí como un ingeniero que se preocupaba profundamente por nuestro trabajo y ahora es nuestro CEO (yo también tenía un camino similar… ¡él lo hizo mejor!). Esto solo me enorgullece. Sé que Parag podrá canalizar mejor esta energía porque la ha vivido y sabe cómo tomarla. Todos ustedes tienen potencial de cambiar el rumbo de esta compañía para mejor. Yo creo esto con todo mi corazón.

Parag es CEO a partir de hoy. Seré miembro de la junta durante mi cargo (mayo) para ayudar a Parag y Bret con la transición. Y después de eso… dejaré la junta. ¿Por qué no quedarme o convertirme en presidente? Creo que es muy importante darle a Parag el espacio que necesita para liderar. Y volviendo a mi punto anterior, creo que es fundamental que una empresa pueda valerse por sí misma, libre de la influencia o dirección de su fundador.

Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la reconozco. Fue difícil para mí, por supuesto. Amo este servicio y la compañía… y los amo mucho a todos ustedes. Estoy muy triste…pero también muy feliz. No hay muchas compañías que lleguen a este nivel. Y no hay muchos fundadores que elijan a su compañía sobre su propio ego. Sé que probaremos que este fue el movimiento correcto.

Tendremos una reunión con todo el equipo mañana a las 9:05 AM para discutirlo todo. Hasta entonces, gracias por toda la confianza que han depositado en mí, y por la apertura para construir esta confianza en Parag y en ustedes mismos. Los amo a todos.

Jack Dorsey

Posdata: Estoy twitteando este correo electrónico. Mi único deseo es que Twitter inc. Sea la empresa más transparente en el mundo. ¡Hola mamá!

Imagen: Anushree Fadnavis | Reuters