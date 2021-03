Emoji Kitchen de Gboard ahora te deja hacer más mezclas

Emoji Kitchen fue presentando el año pasado y hoy es usado por muchos para crear sus propios emojis y expresarse de manera individual. Google anunció que la funcionalidad ahora podría crear más mezclas con la actualización de Unicode 13.1.

La noticia fue hecha por Jennifer Daniel, chef the Emoji Kitchen, sí esa es su posición en Google, de acuerdo con su Twitter. Que explico que ahora que la aplicación soporta la actualización, los usuarios podrán hacer muchas más mezclas y compartió una imagen de algunas en su publicación:

🚨 New Emoji Just Dropped 🚨

Emoji Kitchen now supports the latest Unicode version (13.1) 😶‍🌫️😵‍💫😮‍💨❤️‍🔥❤️‍🩹 and hundreds of other blursed creations 🌸🦂🐌 pic.twitter.com/QKS8HPn91P

— Jennifer Daniel (@jenniferdaniel) March 24, 2021