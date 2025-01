¿Elon Musk sería el próximo dueño de TikTok? “Pura ficción”, aseguran los de ByteDance

La plataforma china tiene una seria amenaza por parte de la justicia estadounidense: si no se vende a una empresa norteamericana, TikTok deja de funcionar en el país. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los EEUU se inclina más hacia la prohibición; por desgracia, tendrían que aceptar la venta en caso de que exista un comprador interesado, y en las últimas horas se extendió el rumor de que Elon Musk sería el próximo dueño de TikTok en Estados Unidos ¿Es cierto?

La presión de Estados Unidos sobre TikTok

El origen del debate radica en las tensiones crecientes entre TikTok y el gobierno estadounidense. Desde hace varios años, la aplicación ha estado en el ojo del huracán debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos de los usuarios y su posible vinculación con el gobierno chino. En este contexto, legisladores y altos funcionarios de Estados Unidos han propuesto medidas que incluyen la prohibición de la plataforma o su venta a una empresa estadounidense como única vía para garantizar la seguridad nacional.El Tribunal Supremo de los Estados Unidos también se ha pronunciado, dejando entrever su postura hacia la prohibición total de la aplicación en caso de no cumplirse con las condiciones impuestas. Este escenario ha alimentado especulaciones sobre posibles compradores, y el nombre de Elon Musk surgió en medios y redes sociales como un candidato para hacerse con el control de TikTok en Estados Unidos.

ByteDance responde: ¡Nada de ventas!

La respuesta de ByteDance no se hizo esperar. Según informó Variety, la compañía declaró que no tiene ningún plan de vender TikTok ni de ceder su operación estadounidense a un comprador extranjero. La firma también reiteró su compromiso de seguir trabajando en medidas que refuercen la seguridad de los datos y su transparencia frente a las autoridades de ese país.Para ByteDance, la posibilidad de que TikTok sea adquirido por Elon Musk o cualquier otro empresario no solo es improbable, sino también contraria a sus objetivos estratégicos. De hecho, consideran que las recientes versiones son parte de un juego de desinformación que busca debilitar la posición de la plataforma.

Elon Musk y los rumores

El magnate tecnológico, conocido por sus adquisiciones llamativas como la compra de Twitter (ahora X), no ha emitido declaraciones oficiales sobre una posible intención de adquirir TikTok. Todo inició hace unas horas, cuando Bloomberg indicó que algunos miembros del gobierno chino, con influencia en la plataforma, contemplaban la venta a Elon Musk. No obstante, hasta la fecha, no existe evidencia concreta que respalde estas afirmaciones.La asociación entre Musk y TikTok podría sonar lógica para algunos, dado su historial de inversiones disruptivas, pero expertos señalan que una adquisición de esta magnitud enfrentaría múltiples obstáculos legales y regulatorios, tanto en Estados Unidos como en China.



Cualquier movimiento que implique la venta de TikTok también necesitaría la aprobación del gobierno chino, que ha mostrado una postura firme en proteger a sus empresas tecnológicas. Las autoridades del país consideran a TikTok como un activo estratégico, y su venta podría ser vista como una cesión de soberanía tecnológica.De hecho, Pekín ha implementado regulaciones estrictas sobre la exportación de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y algoritmos, como los que usa TikTok. Esto significa que, incluso si ByteDance decidiera vender la aplicación, el proceso podría ser bloqueado por el gobierno chino, complicando aún más la situación.

Un futuro incierto para TikTok en Estados Unidos

Mientras los rumores sobre Elon Musk pierden fuerza tras los desmentidos de ByteDance, el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto. Las autoridades norteamericanas insisten en que la aplicación representa un riesgo para la seguridad nacional, y han intensificado los debates sobre su regulación.Por ahora, TikTok se mantiene firme en su defensa, promoviendo acuerdos que aseguren la protección de los datos de los usuarios estadounidenses y eviten una prohibición total. Sin embargo, el desenlace dependerá de las negociaciones entre ByteDance, el gobierno de Estados Unidos y las agencias reguladoras.Imagen: archivo ENTER