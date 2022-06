Con iOS 16 podrás desinstalar aplicaciones preinstaladas

Tenemos buenas noticias para las personas que desean mantener solo las aplicaciones que realmente utilizan; iOS 16 te permitirá desinstalar (más) aplicaciones que vengan instaladas de fábrica. Si bien encontrábamos algunas apps que se podían desinstalar, hay algunas otras que no lo permiten. Ahora, Apple permitirá que desinstales Cámara, Fitness, Reloj y Buscar. Para algunos pueden ser aplicaciones básicas, pero habrá quienes realmente no las utilicen. En la tienda de aplicaciones existen cientos de apps que reemplazan las mencionadas anteriormente, por lo que puede que algunos usuarios prefieran utilizar estas y no las que ya vienen instaladas en el teléfono. Por ejemplo, si eres de los que vigila tu privacidad, no querrás activar la ubicación de Buscar.