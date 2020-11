Cómo puedes silenciar los fleets en Twitter

Esta semana Twitter decidió dar el salto original de hacer lo que todas las redes han hecho los últimos años y copiar a Snapchat. Los fleets son ‘historias’ verticales que permanecen por un tiempo en tu línea de tiempo, antes de desaparecer para siempre, después de 24 horas. Hay personas que están encantadas con esta nueva manera de compartir contenido. Pero, también hay otros que están un poco hartos de ver historias en todas las redes sociales y prefieren más la experiencia tradicional de la red social.

¿Es posible silenciar todos los fleets en Twitter? La respuesta corta es que no. La red social no cuenta con un interruptor que permita apagar sus historias y considerando que no hay alguna otra red social que tenga una función similar, es poco probable que lo agregue al futuro (en especial si resulta ser una función realmente popular). Sin embargo, hay maneras de silenciar las historias de cuentas en particular. En ENTER.CO te contamos cómo puedes hacerlo.

Opción 1:

– Mantén presionado la ventana de los fleets

– Selecciona silenciar a ‘la cuenta’.

– Selecciona silenciar Fleets.

Te puede interesar: Ya están disponible Fleets de Twitter para todo el mundo

Opción 2:

– Ingresa a una de los Fleets de la cuenta que deseas silenciar.

– Selecciona silenciar a ‘la cuenta’.

– Selecciona silenciar Fleets.

Por supuesto, el único problema de este método es que tienes que silenciar cada una de las cuentas que sigues… lo que puede ser imposible considerando que hay el usuario promedio sigue cientos de ellas. Así que en ENTER.CO sugerimos usar la opción solo para ocultar aquellos de las cuentas que más a menudo postean este tipo de contenido. También descubrimos que si ya tienes una cuenta silenciada en Twitter, los Fleets de manera automática quedan silenciados sin necesidad de que especifiques el contenido que deseas ocultar.

Imágenes: capturas de pantalla ENTER.CO