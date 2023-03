Cómo ocultar mensajes con spoilers en WhatsApp

Para ser la App de mensajería más popular, Whatsapp sin duda está bastante atrasada en lo que a funcionalidades respecta. Por ejemplo, mientras que apps como Discord o Twitter permiten esconder mensajes o imágenes con una etiqueta de spoilers, todavía no hay una alternativa real para ocultar este tipo de mensajes en la app de Facebook. Y nadie quiere leer por error el final de un partido de fútbol o un show como The Last of Us en algún grupo.

Por desgracia no hay alguna solución nativa dentro de la app. Esto no quiere decir que sea imposible esconder un spoiler en un chat, sino que hay que tomar un par de pasos y que necesitas tener a la mano una página o un blog con un formato listo para copiar y pegar, porque no hay otra manera práctica para ocultar tus mensajes como spoilers.

El secreto de los mensajes con spoilers en WhatsApp

La clave para ocultar un mensaje está en el límite de caracteres que tiene Whatsapp. La App de manera automática oculta parte del texto de cualquier chat qué supere los 4000 caracteres y añade una pestaña de ‘leer más’. Y aprovechando esta función es posible esconder spoilers al enviar la parte del mensaje visible con estos caracteres especiales y el spoiler oculto en la parte que solo se puede leer al seleccionar la opción de ‘Leer más’.

Por supuesto escribir 4000 caracteres invisibles supone mucho más trabajo del que amerita el tratar de esconder un spoiler. Para nuestra fortuna dos desarrolladores crearon una aplicación que permite crear estos mensajes para ocultar spoilers en Whatsapp.

– Ingresa a este enlace.

– Puedes dejar el espacio de ‘Warning’ como está. También puedes cambiar el mensaje a ‘Alerta de Spoiler’ o ‘Spoilers de ‘House of the Dragon’.

– En el campo de Separator tienes dos opciones: la primera solo añade una línea de texto en blanco, de manera que no ocupa tanto espacio el mensaje, pero serán visibles los spoilers cuando alguien cite tu mensaje.

– La segunda opción añade 3 líneas de caracteres blancos. Lo bueno es que con esto garantizas que el spoiler no se verá sin importar que el mensaje sea citado. Lo malo es que ocupa un poco más de espacio y puede generar algo de ruido visual en la conversación.

– En la casilla de ‘Content’ escribe tu mensaje.

– Luego copia y pega tu mensaje en WhatsApp.

– Así se ve el resultado final.

Vale la pena mencionar que, por la manera en la que se muestran los mensajes en dispositivos Apple, debes seleccionar la casilla de ‘iOS compatibility mode’ para garantizar que tus mensajes sean a prueba de spoilers.

Imágenes: captura de pantalla ENTER.CO