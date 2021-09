Clubhouse ahora tiene audio-chat privados

Antes de que lo pregunten, sí Clubhouse aún existe y no ha sido comprada por alguna de las grandes empresas. Esta es posiblemente una de las razones por las que tendrá que innovar rápido, pues la popularidad que tuvo a principio de año se está desvaneciendo. Además de permitir mensajes de texto, ahora permitirá audio-chats privados. Porque la aplicación asegura que no hay nada como un espacio para hablar con las personas que nos importan.

Clubhouse afirma que a diario se crean más de 700.000 salas en su aplicación, pero que muchas veces, algunas son para conversar entre amigos. Por este motivo presentó ‘Wave’, salas de audio-chat privadas y para pequeños grupos.

There are over 700k rooms opened every day on Clubhouse. Yes, that includes the big moments you see in the news — but it’s also lots of lovely, small rooms between friends.

So we built a new feature to make those casual chats even easier! Say hello to Wave 👋 pic.twitter.com/3A24CBbAxW

— Clubhouse (@Clubhouse) September 23, 2021