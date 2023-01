ChatGPT no la tendrá fácil: Baidu, el buscador chino lanzará su propio chatbot

Baidu, el motor de búsqueda chino más grande del país asiático, lanzará en marzo un chatbot muy similar a ChatGPT de OpenAI. Esta sería una estocada, no solo para el generador de respuestas y textos inteligentes que se integraría a Microsoft Bing, sino para Google.

La carrera por automatizar procesos ha sido todo un desafío para los gigantes tecnológicos. Desde que en noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT, un generador de respuestas y de textos como resúmenes, ensayos y otros casi humanizados, es decir, como si los produjera un escritor o experto, compañías como Microsoft y Google, no solo han invertido mil millones fondos para el desarrollo y su consolidación, sino que se han propuesto ha crear herramientas mejores que las anteriores (o que ChatGPT).

A esta carrera se ha sumado Baidu, que de acuerdo con Bloomberg, lanzará su propio chatbot en marzo. Este será muy similar ChatGPT y funcionará de manera conversacional, donde tu le podrás hacer una pregunta, pedir que te redacte un texto o te haga un resumen, y en segundos te generará la tarea.

Inicialmente y según una fuente familiarizada con el asunto, el motor de búsqueda chino, insertará la herramienta en sus principales servicios de búsqueda. Para lograr esto, Baidu ha invertido miles de millones de dólares en la investigación de la inteligencia artificial para hacer la transición del marketing en línea a una tecnología más profunda.

Así mismo, hay que recordar que el gigante asiático tiene Ernie, un modelo de aprendizaje

automático a gran escala que ha sido entrenado en datos durante varios años. Este sistema ha sido la base de su chatbot similar a ChatGPT.

Entre tanto, Baidu, Alibaba Group Holding, Tencent Holdings y ByteDance controlan gran parte de Internet en China; estas empresas han estado trabajando para estar a la vanguardia de otras compañías del sector, tanto así que también han hecho investigación en inteligencia artificial para desarrollar tecnología de conducción autónoma, explica Bloomberg.

Cabe destacar, que ChatGPT ha conseguido 10 millones de usuarios diarios en tan solo 40 días en el mundo, un hito avasallador, teniendo en cuenta que ha superado, por ejemplo, el crecimiento de Instagram, ya que en junio de 2018, la red social de Meta ya tenía 1.000 millones de usuarios mensuales.

chatGPT at >10 million daily users in 40 days

Instagram took 355 days to get to 10 million registered users pic.twitter.com/Q7MWKNvyoN

— Brett Winton (@wintonARK) January 24, 2023