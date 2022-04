Apple sigue los pasos de Android y elimina las apps obsoletas de App Store

A principios de este mes, Google anunció que desde noviembre las aplicaciones que sean obsoletas serán eliminadas de la tienda de aplicaciones; ahora, Apple, está siguiendo sus pasos. Por medio de un correo electrónico está avisando a los desarrolladores sobre la decisión de eliminar las aplicaciones obsoletas de la App Store.

A través de su cuenta de Twitter, Robert Kabwe, desarrollador independiente publicó la captura del correo, mostrando indignación porque su juego Motivoto se vería afectado. En el correo titulado “Aviso de mejora de la aplicación” la compañía les advierte a los desarrolladores que las aplicaciones en App store que no hayan sido actualizadas en una cantidad significativa de tiempo, serán eliminadas.

Pero la eliminación no será inmediata, Apple les dio 30 días a los desarrolladores para que actualicen las aplicaciones. “Si no se envía ninguna actualización en 30 días, la aplicación se retirará de la venta”. Por el momento, podrás descargar las aplicaciones que deseen, cuando la compañía empiece a eliminar aplicaciones, las sacará de la tienda, pero si ya está instalada en tu celular, no podrá eliminarla.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they’re removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It’s part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022