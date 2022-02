Apple lanzó iOS 15.4 beta 3, estas son sus novedades

El día de ayer Apple liberó una de las versiones más esperadas por los usuarios de iPhone, la tercera versión beta de la versión iOS 15.4. Aunque esta versión no trae tantas novedades como estamos acostumbrados, son bastante interesantes las que trae. Entre ellas encontramos, nuevas funciones en la aplicación Podcasts y la invitación a que revises la configuración de emergencia de tu celular.

Sin más preámbulos estas son las nuevas actualizaciones que puedes encontrar en la tercera versión de iOS 15.4:

Nuevas funciones en podcasts

Esta es una de las aplicaciones más novedosas de Apple, aunque no es muy nueva (2005), hasta hace pocos años los usuarios se han familiarizado con ella. La compañía de cupertino basándose en su éxito, ahora incluyó en esta nueva versión de iOS la opción de filtrar episodios basados en; si has reproducido antes los capítulos, si los has guardado o los has descargado.

Además, ahora podrás ver solo ciertas temporadas de un mismo programa. Para acceder a estas nuevas funciones, basta con que ingreses a la opción ‘ver todo’; en la parte superior encontrarás los nuevos filtros. La otra forma de ingresar a ello es pulsando en ‘Episodios’, ahora se desplegará un menú. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todos los programas dividen sus episodios en temporadas.

Recordatorio revisión de opciones de emergencia

Lo ideal de estas nuevas opciones es no tener que usarlas nunca, pues son precisamente para situaciones de emergencia. Estas opciones ya existían, sin embargo, Apple ha decidido incluir un recordatorio en esta beta para que definas los botones para llamar rápidamente a emergencias, además de definir los contactos a los qué notificar en caso de ser necesario. Debes tener en cuenta que estos contactos serán notificados sobre esta acción.

Cambios en las preferencias de Universal Control

Antes, para ingresar a las opciones de Universal Control, debíamos ingresar a la sección Avanzado en las opciones del sistema de Pantallas. Ahora, Apple ha creado un acceso más directo, el cual encontrarás en las opciones de ‘Night Shift’. No obstante, debes saber que Universal Control no requiere mucha configuración pues el nuevo macOS 12.3 ya viene con el Universal Control activado de manera predeterminada en todas las Mac compatibles con esta nueva versión.

Algo que nos queda claro, es que esta nueva actualización corrige varios errores de las betas anteriores, mejora el rendimiento y trae estas novedades. Esperamos que en el evento de primavera de Apple, el cual se rumora que será el próximo 8 de marzo, llegue esta versión de forma oficial.

Imagen: Pixabay