El iPhone 6 Plus entró en la lista de celulares obsoletos de Apple

Apple, constantemente actualiza su lista de dispositivos de la marca que ya se consideran “antiguos” u obsoletos. Para determinar cuáles entran en el listado, la compañía tiene en cuenta aquellos que se comercializaron por última vez hace más de 5 años y menos de 7 años. Por ejemplo, en el 2018, Apple determinó el iPhone 5 como un dispositivo antiguo. Esta vez, dentro de la nueva actualización, vimos que se unió a la lista el iPhone 6 Plus. Para quienes no lo recuerdan, el lanzamiento de este teléfono fue en septiembre de 2014 y duró hasta septiembre de 2016 en circulación comercial.

El hecho de que un teléfono, tableta, iPad, etc. Entre en este listado quiere decir que ya no recibirá ninguna actualización más por parte de Apple. De hecho, la última actualización que recibió el iPhone 6 Plus fue en 2019 con el lanzamiento de iOS 13, que en su momento no llegó al iPhone 6s y el iPhone 5s. Entonces, si tienes iPhone 6 Plus, ya no recibirás más parches de seguridad, ni actualizaciones por parte de la compañía.

Además, la compañía tampoco ofrecerá servicio de reparación para este modelo de celular después de septiembre del 2023. Sin embargo, cabe la posibilidad que, para entonces, la compañía ya no tenga algunas piezas claves para reparar. Y no, los revendedores externos tampoco podrán solicitar piezas de repuesto a la compañía.

Por otro lado, aún no vemos que la compañía de la manzana considere el iPhone 6 como obsoleto ¿Por qué? Éste se lanzó en el mismo período que su compañero, el iPhone 6 Plus. No obstante, Apple decidió comercializar nuevamente el iPhone 6 en 2017 como un modelo gama media, similar al actual iPhone SE. Aún hay que esperar algunos años para que este dispositivo sea considerado antiguo.

Este sería el fin de uno de los dispositivos más vendidos en la historia de la compañía. Esto, gracias a que, tanto el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus fueron lanzados con pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas respectivamente. Además, incluyeron la plataforma Apple A8 y una cámara muy mejorada.

Imagen: Unsplash