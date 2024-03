Amazon lanza app que permite comprar y pagar con la palma de la mano: Así funciona

Amazon lanzó una aplicación que permite que los usuarios se registren, compren y paguen sus productos con la palma de la mano. La app ya se encuentra disponible en Apple App Store o Google Play Store.

Amazon señala que con la aplicación, los usuarios nuevos ya no necesitarán tiempo adicional para registrarse durante el pago. En tanto a los minoristas, la aplicación garantiza filas más rápidas y una experiencia en la tienda más fluida.

Según el gigante tecnológico, Amazon One se desarrolló utilizando IA generativa para crear imágenes de palmas sintéticas, que fueron fundamentales para entrenar nuestros modelos de aprendizaje automático.

Además, la nueva herramienta tiene la capacidad de hacer coincidir la fotografía de la cámara de un teléfono con imágenes del infrarrojo cercano desde un dispositivo Amazon One, manteniendo al mismo tiempo un servicio altamente preciso y seguro.

La compañía explica que cuando el usuario coloca la palma de su mano sobre un dispositivo, con la aplicación por primera vez, el sistema de inteligencia artificial puede comparar y relacionar las imágenes de la palma y las venas capturadas por el dispositivo Amazon One con la foto de la cámara de su teléfono, y sólo en este momento la inscripción se considera completa.

¿Cómo funciona la tecnología?

La compañía de comercio electrónico analiza tanto la palma como la estructura venosa subyacente para crear una representación vectorial numérica única, llamada firma de la palma, para establecer coincidencias de identidad.

Para garantizar que Amazon One siga ofreciendo la misma precisión ( 99,9999% ), la IA compara las representaciones vectoriales de imágenes de la palma de la aplicación con la representación vectorial de imágenes de la palma y las venas de un dispositivo Amazon One. Esto nos permite confirmar que la persona que coloca la palma de su mano sobre el dispositivo Amazon One es la misma que se registró en el servicio usando la aplicación.

¿Qué tan seguro es?

De acuerdo con Amazon las imágenes tomadas a través de la aplicación Amazon One se cifran y se envían a un dominio seguro de Amazon One en la nube de AWS. La empresa asegura que estas imágenes no se pueden descargar ni guardar en su teléfono, y la aplicación móvil incluye capas adicionales de detección de suplantación de identidad.

Imagen: Amazon