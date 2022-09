Algoritmo de YouTube no aprende del ‘No me gusta’

Cuando estás disfrutando de videos en YouTube, es común que el algoritmo de YouTube te envíe notificaciones de videos sugeridos. Si no te gusta uno seguramente das al botón “No me gusta” y crees que asunto arreglado, pero no.

Recientemente, unos investigadores de Mozilla descubrieron que el algoritmo de la plataforma YouTube no aprende de ese botón “No me gusta”. O por lo menos no aprende tanto como se esperaba. Entonces es válido decir que es complicado hacer que el algoritmo de YouTube se desentrene para que deje de mostrarnos este tipo de sugerencias. Así que no es solo una percepción tuya, es que así fue demostrado durante el estudio. El botón “No me gusta” resulta ser muy ineficaz frente a determinar las preferencias de los usuarios.

En el informe se afirma que este tipo de botones “evitan menos de la mitad de las recomendaciones algorítmicas no deseadas”. Para llegar a estas conclusiones, Mozilla utilizó los datos recopilados de RegretsReporter. Esta es una extensión de navegador que permite a los usuarios “donar” sus datos de recomendaciones para su uso en estos estudios. El informe se basó en millones de videos recomendados y en información anecdótica de miles de personas.

En total, Mozilla probó la efectividad de cuatro controles de YouTube como: el botón de «no me gusta» con el pulgar hacia abajo, «no me interesa», «no recomendar el canal» y «eliminar del historial de reproducciones». Aunque cada uno mostró un grado diferente de efectividad, en general los cuatro tienen nivel “pequeño e inadecuado”. El mejor librado de los cuatro fue el botón “No recomendar del canal” que evitó un 43% de las recomendaciones no deseadas. Mientras el “No me interesa” solo evitó el 11% de las recomendaciones.

En el mismo estudio se destacan los esfuerzos de los usuarios por evitar recomendaciones no deseadas. Así mismo, este resultado demuestra que la compañía debe desarrollar controles más efectivos y proactivos para que los usuarios determinen el contenido que desean ver y enseñen al algoritmo de YouTube.

Imagen: Pixabay en Pexels.com