¡Adiós YouTube Go!

Han pasado seis años desde que Google anunció su aplicación YouTube Go, una versión oficial de la plataforma de música vía streaming, la diferencia es que esta aplicación era mucho más sencilla. Fue diseñada para la compañía, pensando en aquellos usuarios con conexión inestable, lenta o con un celular muy sencillo, con Android Go.

Ahora, Google anunció que YouTube Go dejará de funcionar desde agosto del presente año. En su reemplazo, la compañía sugiere a los usuarios utilizar la versión full oficial de YouTube o conectarse directamente desde su navegador a la página web. Esta es otra de las aplicaciones que se suman a la lista de abandonos por parte de Google, junto con YouTube Vanced.

Entre las razones que sostiene Google para justificar el cierre de la aplicación es que la compañía se ha esforzado en mejorar la aplicación oficial de YouTube. Según la dueña de la plataforma de música, la app se ha mejorado de manera que rinda de manera adecuada aun cuando el móvil no cuente con una conexión estable o sea un celular poco potente. Además de esto, la aplicación oficial cuenta con comentarios, creación de contenidos y modo oscuro a diferente a YouTube Go.

Recordemos un poco. Cuando Google lanzó la versión Android Go, empezó a crear también versiones ‘minimalistas’ de todas sus aplicaciones, las cuales denominó ‘Go’. Entre las aplicaciones desarrolladas se encuentra YouTube Go, que prometía ser una app más práctica en espacios donde la conexión a internet no era la más estable.

Para lograrlo, la aplicación permitía descargar videos al celular para verlos cuando el usuario deseara. Además, estaba diseñada para que no pesara tanto, de manera que los teléfonos con poco almacenamiento tuvieran la capacidad de soportar la app. Cuando se instala YouTube Go usa unos 40 MB de almacenamiento, mientras que, la aplicación oficial supera los 150 MB fuera de datos y caché.

No obstante, Google no invertía mucho tiempo en la aplicación, pues la última actualización que recibió fue en octubre del año pasado. Ahora que Google anunció su cierre, cuando ingresas a YouTube Go verás un banner que te invita a utilizar la versión ‘normal’ de YouTube; tendrás hasta agosto para seguir disfrutando de la aplicación.

Imagen: YouTube Go