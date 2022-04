5 aplicaciones para vegetarianos y veganos

Realmente uno de los pasos más difíciles al hacer la transición de comida animal al veganismo o al ser vegetariano, es encontrar los productos indicados con los que se pueda llevar una dieta balanceada. Pensando en aquellas personas que han decidido dejar atrás la carne y entrar a la onda vegetariana, se han creado un sinnúmero de aplicaciones; estos son las cinco que elegimos en ENTER.CO para que puedas llevar mejor tu proceso.

Happy Cow

Esta es la aplicación más utilizada en la comunidad vegana- vegetariano. Happy Cow nació en 1999 y toma la forma de un directorio colaborativo donde puedes encontrar en al menos 180 países, restaurantes veganos, vegetarianos o que cuentan en su carta con una opción sin proteína animal. Además de esto, podrás encontrar tiendas, tours veganos y más opciones similares.

Por último, cuenta con una sección para ver ‘todas las opciones cercanas’, así podrás encontrar lo que necesitas en cuestión de minutos. Así mismo, puedes realizar comentarios, dar opiniones y subir fotos sobre los lugares que visitas para seguir alimentando el directorio.

Vegamecum

Esta, sin duda es una de las primeras aplicaciones que debes instalar en tu dispositivo móvil a la hora de iniciar tu vida como vegetariano. La app te ofrece un extenso listado de recetas 100% vegetales. Semanalmente encontrarás una publicación con un plato nuevo, las cuales podrás adaptar para conocer la cantidad exacta de los ingredientes, según las porciones que necesites.

Una de las funciones más prácticas de esta aplicación es que te permite acceder a las recetas por medio de un audio para que escuches mientras cocinas. Por otro lado, Vegamecum te permite guardar tus platos favoritos.

Bunny Free

El atractivo principal de Bunny Free es la organización que la desarrolló: PETA, la organización animalista más grande del mundo. Está pensada para que puedas encontrar empresas por su nombre y conocer si testan o no sus productos en animales; puedes hacerlo también por tipo de producto. En su base albergan datos de más de 4.000 empresas alrededor del mundo. Así podrás conocer productos libres de crueldad animal.

Veggie Alternatives

Con esta aplicación podrás encontrar más de 300 productos que sustituirán los productos animales, esto, para más de treinta productos alimenticios como helado, huevos o lácteos. Una vez encuentres el producto, podrás encontrar su valor aproximado en el mercado y un enlace directo a la web que lo distribuye. Quizás en Colombia no encuentres muchos establecimientos, pero sí los productos que puedes sustituir.

Vegan Additives

Lo primero que debes saber de esta útil aplicación es que solo cuenta con idioma inglés. Cuando quieres consumir un producto del que no conoces sus compuestos, puedes leer la tabla de ingrediente, escribir el nombre del que no reconoces en la app e inmediatamente sabrás de qué está hecho el aditivo y si es apto para veganos o no.

Imagen: Pixabay