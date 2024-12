Nuevo fondo de 50 millones de euros busca invertir en startups que apuesten a la IA en Latinoamérica

Uno de los obstáculos más importantes que tienen los emprendedores al iniciar sus proyectos es encontrar financiamiento. Aunque ya varios fondos de inversión han volteado a mirar a Latinoamérica, no ha sido suficientes; ahora, un nuevo fondo llegó al continente para apoyar al ecosistema de startups. Se trata del grupo financiero europeo GVS Gaesco y la firma de capital de riesgo Next Tier Ventures. El ecosistema de startups en Latinoamérica está recibiendo un nuevo impulso gracias al lanzamiento de un fondo de inversión por 50 millones de euros. Este vehículo financiero tiene como objetivo respaldar entre 30 y 35 startups enfocadas en Inteligencia Artificial (IA) y soluciones B2B, con especial atención a países como México, Colombia, Argentina y Chile. Además, también incluirá oportunidades en Europa y Estados Unidos.La región latinoamericana está abrazando la revolución de la IA a pasos agigantados. De acuerdo con el informe ‘AI for Business Study: Latin America’, elaborado por Tata Consultancy Services (TCS), el 95 % de las empresas en la región ya tienen proyectos de IA planificados, en marcha o completados. Además, el 72 % de estas compañías está redefiniendo sus operaciones, estrategias y productos para incorporar tecnologías relacionadas.Paco Illueca, director de inversiones de GVC Gaesco, explicó que el propósito del fondo, denominado “Next Tier GVC Gaesco S.C.R. S.A.”, es identificar proyectos que utilicen la tecnología para mejorar tanto la vida de las personas como el desarrollo industrial. El acompañamiento de las startups incluirá desde su etapa inicial hasta su maduración, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también estrategias de crecimiento y desinversión.

¿Cómo se financiará este fondo?

Para lograr el objetivo de los 50 millones de euros, el fondo está en su fase final de recaudación de recursos, centrándose en family offices e inversores privados. Este modelo de financiamiento busca no solo garantizar el éxito del fondo, sino también maximizar los retornos para sus inversores.“Nuestra asociación con Next Tier Ventures representa un paso más en nuestra apuesta por el capital riesgo, completando así nuestra gama de productos de inversión y respondiendo a una demanda creciente de nuestros clientes”, destacó Illueca.

IA: ¿un motor de competitividad?

Patricia Pastor, general partner de Next Tier Ventures, subrayó la importancia de la inversión en IA para el desarrollo de los países. “Los países que inviertan en IA serán más competitivos y crecerán más rápido. Este fondo es solo el primero de una línea de fondos que lanzaremos en conjunto”, afirmó.Con un enfoque riguroso en la selección de startups y estrategias personalizadas para optimizar el rendimiento de las inversiones, este fondo promete ser una pieza clave en la transformación de la región. Al fomentar la innovación en IA, GVC Gaesco y Next Tier Ventures buscan no solo fortalecer los mercados locales, sino también consolidar su posición en el panorama global.Este fondo de 50 millones de euros es apenas el comienzo de una serie de iniciativas que pretenden revolucionar la forma en que las startups latinoamericanas acceden a financiamiento para desarrollar tecnologías disruptivas. Imagen: Sebastian Herrmann