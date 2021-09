¿Qué es el peer mentoring y por qué es importante?

El camino del emprendedor suele ser muy retador. Pero el ‘peer mentoring’ puede ser una herramienta de mucho provecho para crecer y superar las diversas etapas por las que atravieza una compañía.

El peer mentoring o mentoría de pares es un término utilizado a nivel corporativo. Los departamentos de Recursos Humanos lo emplean como una forma de ‘emparejar’ a dos o más empleados con rangos o niveles similares para que compartan conocimiento, experiencias y así puedan encontrar nuevas oportunidades o respuestas a los retos que enfrentan.

¿Por qué el peer mentoring sería una herramienta valiosa a la hora de emprender?

Emprender no es fácil. Los emprendedores se enfrentan a múltiples retos de toda clase y muchas veces se sienten demasiado solos en el camino. Una de las enseñanzas valiosas de los emprendedores más exitosos es: «aprende a escuchar». A veces el emprendedor quiere mantener un cierto nivel de confidencialidad respecto a su proyecto de negocios, lo cual no está del todo mal. Pero muchas veces hay un camino que ya recorrieron otros y sobre el cual ya hay unos aprendizajes que el emprendedor no debería pasar por alto.

La transmisión del conocimiento es uno de los valores más altos en el mundo moderno. Las aceleradoras de startups, las incubadoras de empresas y varios programas gubernamentales de apoyo a emprendedores, nacieron con el objetivo de brindar acompañamiento. En estos programas suelen existir mentorías de parte de expertos y personas con un amplío recorrido para ayudar a impulsar a las empresas emergentes.

A diferencia de las grandes empresas, los equipos emprendedores suelen ser pequeños y puede resultar difícil lograr una mentoría de pares. Sin embargo los emprendedores han comprendido la importancia de crear redes de apoyo mutuo. Así, son cada vez más comunes las redes de colaboración, los espacios de networking, los encuentros entre emprendedores y los programas de aceleración.

El peer mentoring es fundamental para que los emprendedores no solo reciban un feedback, sino para ampliar conocimientos, compartir experiencias y encontrar soluciones. A veces los caminos parecen no tener una salida, sin embargo un peer mentoring puede brindar una nueva perspectiva.

El feedback es fundamental a la hora de emprender. Además de la asesoría de parte de los expertos y el intercambio de conocimiento con otros emprendedores, un feedback que no puede dejar de escucharse es el de los clientes. Son ellos quienes aportan más información sobre la viabilidad y eficacia del servicio o producto que ofrece una compañía. Son ellos quienes determinan si un negocio tiene éxito o no.

Por supuesto, el peer mentoring implica intercambio de conocimiento con muchas personas, que tienen sus propias ideas y opiniones. Los emprendedores deben estar abiertos a escuchar y a recibir críticas, lo que no implica necesariamente hacer caso a todas las sugerencias. Hay que saber poner un filtro para recibir todo aquello que aporte mejor a nuestro negocio, y dejar pasar lo que no. Además el emprendedor debe estar dispuesto a compartir su experiencia y a brindar su conocimiento a otras personas que lo necesiten.

Ya sea creando redes de apoyo, o participando de un programa de aceleración, lo importante es entender que emprender quizás no es sencillo, pero que es mucho más fácil cuando se cuenta con un apoyo externo. El peer mentoring se trata de compartir conocimiento, complementarse y descubrir nuevas posibilidades y soluciones a retos. Incluso se convierte en un gran apoyo emocional dentro del difícil pero emocionante camino de emprender.

Imagen de master1305 en Freepik