¿Cómo resolver el ‘dilema del emprendedor’?

El camino del emprendedor es tan satisfactorio como difícil. Está lleno de incertidumbre, dudas y sacrificios. ¿Qué priorizar? ¿cómo lograr el balance? He ahí el dilema del emprendedor.

Mucho se ha escrito sobre el desafío que representa para cualquier persona, especialmente un emprendedor, el tratar de balancear su vida personal, su vida profesional, y su trabajo como emprendedor. En particular Randi Zuckeberg, hermana de Mark, empresaria, ex directora de desarrollo de mercado de Facebook y creadora de Facebook Live publicó en 2018 un libro llamado ‘Pick three’.

Trabajo, sueño, familia, estar en forma o amigos: escoge tres. Podrías tenerlos todos, pero no todo el tiempo. Ese es el dilema del emprendedor, el dilema de los grandes empresarios. Randi, madre de dos, cree que la clave para resolverlo está en ser ‘desbalanceados’.

Al parecer no hay forma de mantener todo en equilibrio, y siempre que estés en un proyecto en expansión, con el objetivo de llevarlo lejos, entonces habrá algo más que sacrificar. Seguramente no será tu familia, ni tu salud y por supuesto no tu proyecto. Así que probablemente dormirás poco y dejarás a tus amigos en el olvido, según el argumento de Randi.

Como ella, muchos exitosos emprendedores creen que lograr un balance es imposible. «Si quieres pasar mucho tiempo con tus amigos y ver todas las películas nominadas al Oscar, dormir bien por la noche y hacer ejercicio, entonces será difícil darle a una nueva empresa todo lo que necesita» comentó alguna vez Jon Crawford, fundador de Storenvy. «Para patear traseros y hacer grandes cosas, creo que tienes que estar desequilibrado» sentenció.

Sin embargo también hay empresarios que dicen haber logrado el balance. David Heinemeier Hansson, cofundador y CTO de Basecamp, ha declarado públicamente varias veces que con solo 40 horas de trabajo duro a la semana ha logrado sacar adelante todos sus proyectos.

¿Cómo lo hace? No tenemos idea, pero creemos que aunque sí es muy difícil encontrar un equilibrio, no es imposible resolver el dilema.

Una clave por supuesto son los ‘reset’ de los que hablamos en un artículo anterior, pero sin dudas tu organización y el apoyo que puedas recibir resultarán claves.

Hay cosas que necesitan tu atención inmediata, pero cada vez que puedas delegar, cede el control. Apóyate en familia, amigos y los miembros de tu equipo de trabajo. Organiza muy bien tus horarios para que puedas tener espacios para resolver temas puntuales ya sea de tu emprendimiento, de tu hogar o simplemente para desconectarte de todo.

Recuerda que tu salud física y mental deben mantenerse fuertes para enfrentar el día a día. Un cuerpo agotado y una mente desgastada no podrán tomar decisiones importantes ni disfrutar tiempo de calidad.

¿Cuál es la mejor opción? La que mejor funcione para ti. Quizás encuentres una nueva fórmula para alcanzar el éxito y no perecer en el intento.

